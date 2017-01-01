Назначен новый гендиректор «Ивгорэлектросети»





На планерке в мэрии нового руководителя представил первый заместитель главы администрации Иванова Сергей Золкин. Решение о назначении Александра Шилова генеральным директором АО «Ивгорэлектросеть» принято 1 декабря советом директоров предприятия.

Завтра новый директор будет представлен коллективу сотрудников акционерного общества.

Биографическая справка:

Шилов Александр Владимирович родился 7 февраля 1984 г. в городе Волгореченск, Костромской области. Образование высшее. Окончил Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «менеджмент организации» и Пензенский государственный университет по специальности «антикризисное управление (профессиональная переподготовка - арбитражный управляющий). Перед назначением на должность генерального директора АО «Ивгорэлектросеть» трудился главным экономистом в ООО «ТДЛ ЭнергоИнвест».

Женат, воспитывает двоих детей.

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