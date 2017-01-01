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Новости

сегодня, 14:14

Назначен новый гендиректор «Ивгорэлектросети»


На планерке в мэрии нового руководителя представил первый заместитель главы администрации Иванова Сергей Золкин. Решение о назначении Александра Шилова генеральным директором АО «Ивгорэлектросеть» принято 1 декабря советом директоров предприятия.

Завтра новый директор будет представлен коллективу сотрудников акционерного общества.

Биографическая справка:

Шилов Александр Владимирович родился 7 февраля 1984 г. в городе Волгореченск, Костромской области. Образование высшее. Окончил Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «менеджмент организации» и Пензенский государственный университет по специальности «антикризисное управление (профессиональная переподготовка - арбитражный управляющий). Перед назначением на должность генерального директора АО «Ивгорэлектросеть» трудился главным экономистом в ООО «ТДЛ ЭнергоИнвест».

Женат, воспитывает двоих детей.



ключевые слова: "Ивгорэлектросеть" гендиректор
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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							А чо не кухарку то? ППЦ, без энергетического образования геной назначили, велосипед ему с динамкой тогда еще купите - пускай крутит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 59 минут назад
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							Чьи-то интересы уже затронули...) Дела двигаются и без велосипеда)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									шурумбурум								
							
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  • 11 минут назад
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							Опять юристы и  экономисты.От этого  весь бардак во всем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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							Шурумбурум, приберись, а?) Все будут рады если хорошо получится!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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