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Назначен новый гендиректор «Ивгорэлектросети»
На планерке в мэрии нового руководителя представил первый заместитель главы администрации Иванова Сергей Золкин. Решение о назначении Александра Шилова генеральным директором АО «Ивгорэлектросеть» принято 1 декабря советом директоров предприятия.
Завтра новый директор будет представлен коллективу сотрудников акционерного общества.
Биографическая справка:
Шилов Александр Владимирович родился 7 февраля 1984 г. в городе Волгореченск, Костромской области. Образование высшее. Окончил Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «менеджмент организации» и Пензенский государственный университет по специальности «антикризисное управление (профессиональная переподготовка - арбитражный управляющий). Перед назначением на должность генерального директора АО «Ивгорэлектросеть» трудился главным экономистом в ООО «ТДЛ ЭнергоИнвест».
Женат, воспитывает двоих детей.
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Комментарии (4)
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- Медведьсегодня, 14:34А чо не кухарку то? ППЦ, без энергетического образования геной назначили, велосипед ему с динамкой тогда еще купите - пускай крутит
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- AlexeiYurist59 минут назадЧьи-то интересы уже затронули...) Дела двигаются и без велосипеда)
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- шурумбурум11 минут назадОпять юристы и экономисты.От этого весь бардак во всем.
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- AlexeiYurist5 минут назадШурумбурум, приберись, а?) Все будут рады если хорошо получится!
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