23-летний житель Комсомольска ограбил в Иванове ювелирный магазин

Половину похищенного злоумышленник успел сбыть





В областном центре расследуется уголовное дело по факту грабежа. Преступление произошло в одном из ювелирных магазинов. Молодой человек под видом покупателя выбирал золотые украшения. Его заинтересовали две цепочки, и он попросил продавца показать их поближе. После того, как ювелирные украшения оказались у него в руках, злоумышленник выбежал с ними из магазина. Общий ущерб составил порядка 65 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию. Через некоторое время оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 23-летний ранее судимый за кражу житель Комсомольска.

Выяснилось, что одну похищенную цепочку подозреваемый успел продать, вторая изъята сотрудниками полиции.

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