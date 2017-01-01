Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

59 минут назад

Победитель акции Дни скидок в «Серебряном городе» выиграл автомобиль

ФОТО


В этом году ивановский ТРЦ «Серебряный город» отметил свое 15-летие и в честь солидной даты и разыграл среди посетителей много призов и подарков. Главный победитель акции Дни скидок в «Серебряном городе» стал обладателем автомобиля Volkswagen Polo. Тимур Султанов рассказал, какая покупка привела его к победе, и поделился своими эмоциями от получения выигрыша.

По признанию Тимура, счастливая звезда сопровождает его по жизни, но такое крупное везение случилось с ним впервые. Раньше доводилось выигрывать лишь в небольших конкурсах и викторинах, а в серьезные розыгрыши верилось с трудом. Об акции в «Серебряном городе» узнали случайно, когда пришли за покупками для супруги. Тогда и зарегистрировали свой первый чек и получили купон для участия в акции. Но удачу Тимуру и его жене Дарье принесли покупки в магазине «Игрушкин дом»: покупали подарки для крестников.

«Сумма в чеке была недостаточной для получения купона, - рассказала Дарья, - пришлось покупать еще батарейки, чтобы зарегистрировать чек».

Сам Тимур скептически относился к возможности выигрыша, хотя автомобиль давно был желанным приобретением для супругов. Родственники пары живут в разных городах России, и на своей машине гораздо удобнее и комфортнее навещать родных.

«Мы собирались брать кредит на приобретение автомобиля. Зимой у нас будет годовщина свадьбы, и мы хотели сделать друг другу такой подарок», - поделился Тимур.

Жена Тимура Дарья была настроена более решительно: «У меня было предчувствие, что мы можем выиграть. На розыгрыше сначала мы заняли место на 3 уровне, на балконе. Но я предложила подойти поближе, и мы спустились на 1 уровень».

Удача улыбнулась будущим врачам, выпускникам Ивановской государственной медицинской академии, и заветные цифры купона победителя оказались номером купона Тимура.

«Это был очень волнующий момент, - поведал Тимур. – Я пробирался через толпу других участников, все что-то говорили, но я даже не понимал, что именно. Состояние легкой эйфории продолжалось еще долго, даже ночью не могли уснуть».

Счастливую новость сразу сообщили маме Дарьи, и уже вскоре известие узнали все друзья и знакомые победителей.

«В первое время нас постоянно спрашивали: «Вы подставные?» - рассказал Тимур. – Да мы и сами не могли поверить, пока нам не позвонили из «Серебряного города» и не пригласили приехать оформить документы».

Руководитель дилерского центра «Радар Групп» Алексей Ершов лично поздравил победителей и вручил фирменные подарки. От «Серебряного города» в лице коммерческого директора Юлии Майструк Тимур с супругой получили «набор автолюбителя» и, конечно, документы на владение автомобилем Volkswagen Polo.

«Теперь мы точно можем сказать, что эти акции проходят через честную руку, - подытожил победитель. - А друзья и знакомые убедятся, что все - правда, когда увидят нас на новом автомобиле. Спасибо большое «Серебряному городу»!».

На правах рекламы



  • оцените новость:
  • (0)
  • 1376
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Но 30% до декабря 2018года нужно успеть заплатить! Сколько сейчас POLO ? лям?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС
				
сегодня, 12:46

				

				Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС 
								

					
	 Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1207						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы
				
сегодня, 11:15

				

				В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы 
								

					
	 Для обеспечения свободного доступа граждан к реке
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2207						
    •