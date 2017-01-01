Победитель акции Дни скидок в «Серебряном городе» выиграл автомобиль

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В этом году ивановский ТРЦ «Серебряный город» отметил свое 15-летие и в честь солидной даты и разыграл среди посетителей много призов и подарков. Главный победитель акции Дни скидок в «Серебряном городе» стал обладателем автомобиля Volkswagen Polo. Тимур Султанов рассказал, какая покупка привела его к победе, и поделился своими эмоциями от получения выигрыша.

По признанию Тимура, счастливая звезда сопровождает его по жизни, но такое крупное везение случилось с ним впервые. Раньше доводилось выигрывать лишь в небольших конкурсах и викторинах, а в серьезные розыгрыши верилось с трудом. Об акции в «Серебряном городе» узнали случайно, когда пришли за покупками для супруги. Тогда и зарегистрировали свой первый чек и получили купон для участия в акции. Но удачу Тимуру и его жене Дарье принесли покупки в магазине «Игрушкин дом»: покупали подарки для крестников.

«Сумма в чеке была недостаточной для получения купона, - рассказала Дарья, - пришлось покупать еще батарейки, чтобы зарегистрировать чек».

Сам Тимур скептически относился к возможности выигрыша, хотя автомобиль давно был желанным приобретением для супругов. Родственники пары живут в разных городах России, и на своей машине гораздо удобнее и комфортнее навещать родных.

«Мы собирались брать кредит на приобретение автомобиля. Зимой у нас будет годовщина свадьбы, и мы хотели сделать друг другу такой подарок», - поделился Тимур.

Жена Тимура Дарья была настроена более решительно: «У меня было предчувствие, что мы можем выиграть. На розыгрыше сначала мы заняли место на 3 уровне, на балконе. Но я предложила подойти поближе, и мы спустились на 1 уровень».

Удача улыбнулась будущим врачам, выпускникам Ивановской государственной медицинской академии, и заветные цифры купона победителя оказались номером купона Тимура.

«Это был очень волнующий момент, - поведал Тимур. – Я пробирался через толпу других участников, все что-то говорили, но я даже не понимал, что именно. Состояние легкой эйфории продолжалось еще долго, даже ночью не могли уснуть».

Счастливую новость сразу сообщили маме Дарьи, и уже вскоре известие узнали все друзья и знакомые победителей.

«В первое время нас постоянно спрашивали: «Вы подставные?» - рассказал Тимур. – Да мы и сами не могли поверить, пока нам не позвонили из «Серебряного города» и не пригласили приехать оформить документы».

Руководитель дилерского центра «Радар Групп» Алексей Ершов лично поздравил победителей и вручил фирменные подарки. От «Серебряного города» в лице коммерческого директора Юлии Майструк Тимур с супругой получили «набор автолюбителя» и, конечно, документы на владение автомобилем Volkswagen Polo.

«Теперь мы точно можем сказать, что эти акции проходят через честную руку, - подытожил победитель. - А друзья и знакомые убедятся, что все - правда, когда увидят нас на новом автомобиле. Спасибо большое «Серебряному городу»!».

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