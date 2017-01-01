Ивановский боксер вошел в состав сборной России

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С 28 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге проходил турнир по боксу на Кубок Никифорова-Денисова. В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры страны, которые получили право выступать на данном турнире выиграв отборочные соревнования. Наш регион представлял воспитанник спортшколы олимпийского резерва №7 Христос Делибалтов. Из 23 боксеров в своей весовой категории он занял 5 место, тем самым войдя в состав национальной сборной России.

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