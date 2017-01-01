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Новости

сегодня, 12:57

Ивановский боксер вошел в состав сборной России

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С 28 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге проходил турнир по боксу на Кубок Никифорова-Денисова. В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры страны, которые получили право выступать на данном турнире выиграв отборочные соревнования. Наш регион представлял воспитанник спортшколы олимпийского резерва №7 Христос Делибалтов. Из 23 боксеров в своей весовой категории он занял 5 место, тем самым войдя в состав национальной сборной России.



ключевые слова: спорт бокс
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сегодня, 12:46

				

				Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС 
								

					
	 Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы
				
сегодня, 11:15

				

				В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы 
								

					
	 Для обеспечения свободного доступа граждан к реке
				

				

	    			
    
	    				
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