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Новости

сегодня, 12:46

Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС

Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов


Двое жителей областного центра обратились в суд с иском к ООО «Спецтехгаз» и администрации города, в котором просили запретить строительство автозаправочной станции на участке, расположенном в непосредственной близости от их домов.

Земельный участок, о котором идет речь, ивановской администрацией был предоставлен в аренду компании «Спецтехгаз» еще в 2008 году. С правом на условно разрешенный вид использования для строительства АЗС. В декабре 2015 года «Спецтехгаз» получил и разрешение администрации на строительство автозаправки.

Между тем, по мнению истцов, при строительстве АЗС на указанном земельном участке не будет соблюден нормативно-установленный размер санитарно-защитной зоны для данного объекта. Также жители считают, что санитарно-эпидемиологическое заключение обоснования сокращения санитарно-защитной зоны является незаконным, поскольку оно основано на документах, составленных с нарушением действующих санитарных норм и правил.

Кроме того, при проектировании АЗС не было учтено, что по границе спорного земельного участка проходит водопровод, построенный одним из истцов. В случае осуществления строительства АЗС на указанном земельном участке, она будет расположена в непосредственной близости от индивидуальных жилых домов, что приведет к нарушению противопожарных норм и правил. Истцы полагали, что представленная проектная документация строительства АЗС не соответствует СНиП и СанПиН. И в итоге просили суд признать выданное разрешение на строительство незаконным.

В свою очередь представители ответчиков ООО «Спецтехгаз» и администрации города Иваново просили суд полностью отказать в удовлетворении исковых требований, указывая, что проект строительства АЗС прошел негосударственную экспертизу, каких-либо нарушений требований строительных норм и правил не установлено.

В итоге суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, решил исковые требования ивановцев о признании разрешения на строительство незаконным, запрете строительства АЗС удовлетворить. Таким образом горожане добились запрета строительства автозаправочной станции.



ключевые слова: АЗС строительство мэрия суд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
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  • 46 минут назад
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										0
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							Теперь администрация должна выплатить ООО «Спецтехгаз» неустойку, равную понесенным ООО затратам, а также упущенную выгоду.
    
Выплата, соответственно,будет производиться, в т.ч. и за счет этих граждан.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 6 минут назад
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										0
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							Пускай с "негосударственной экспертизы" возьмут, и с той гниды с ад-минисрации что подписала бумажку за взятку, стрелять когда этих гнид будем?
    
 - Голову отрубить, на пику кольца автовокзала повесить
    
- Новый селфи-маршрут открыть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС
				
сегодня, 12:46

				

				Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС 
								

					
	 Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы
				
сегодня, 11:15

				

				В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы 
								

					
	 Для обеспечения свободного доступа граждан к реке
				

				

	    			
    
	    				
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