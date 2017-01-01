Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС

Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов





Двое жителей областного центра обратились в суд с иском к ООО «Спецтехгаз» и администрации города, в котором просили запретить строительство автозаправочной станции на участке, расположенном в непосредственной близости от их домов.

Земельный участок, о котором идет речь, ивановской администрацией был предоставлен в аренду компании «Спецтехгаз» еще в 2008 году. С правом на условно разрешенный вид использования для строительства АЗС. В декабре 2015 года «Спецтехгаз» получил и разрешение администрации на строительство автозаправки.

Между тем, по мнению истцов, при строительстве АЗС на указанном земельном участке не будет соблюден нормативно-установленный размер санитарно-защитной зоны для данного объекта. Также жители считают, что санитарно-эпидемиологическое заключение обоснования сокращения санитарно-защитной зоны является незаконным, поскольку оно основано на документах, составленных с нарушением действующих санитарных норм и правил.

Кроме того, при проектировании АЗС не было учтено, что по границе спорного земельного участка проходит водопровод, построенный одним из истцов. В случае осуществления строительства АЗС на указанном земельном участке, она будет расположена в непосредственной близости от индивидуальных жилых домов, что приведет к нарушению противопожарных норм и правил. Истцы полагали, что представленная проектная документация строительства АЗС не соответствует СНиП и СанПиН. И в итоге просили суд признать выданное разрешение на строительство незаконным.

В свою очередь представители ответчиков ООО «Спецтехгаз» и администрации города Иваново просили суд полностью отказать в удовлетворении исковых требований, указывая, что проект строительства АЗС прошел негосударственную экспертизу, каких-либо нарушений требований строительных норм и правил не установлено.

В итоге суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, решил исковые требования ивановцев о признании разрешения на строительство незаконным, запрете строительства АЗС удовлетворить. Таким образом горожане добились запрета строительства автозаправочной станции.

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