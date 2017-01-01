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Новости

29 минут назад

В Иванове мать ударила сына ножом в живот

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы


Из одного из домов на улице Красных Зорь областного центра с ножевым ранением был госпитализирован 21-летний ивановец. Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Информация была передана в полицию.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что между пострадавшим и его матерью произошел бытовой конфликт. Во время ссоры 43-летняя женщина ударила сына ножом в живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: нож ранение полиция
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