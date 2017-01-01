В Ивановской области братья украли улей с пчелами

А также 15 килограммов мёда





В полицию с заявлением обратилась жительница одной из деревень Шуйского района. Женщина сообщила, что у нее с земельного участка неизвестные похитили улей с семьей пчел и 15 килограммов меда. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались два брата 17 и 26 лет, проживающие в той же деревне. Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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