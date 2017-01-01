В Иванове пройдет XII областная выставка-конкурс изделий мастеров Домов ремесел





5 декабря в 15.00 в выставочном зале областного координационно-методического центра культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) состоится открытие XII областной выставки-конкурса изделий мастеров Домов ремесел «Мастер - золотые руки».

На выставке будут представлены работы мастеров из Гаврилово-Посадского Центра русского народного творчества, Палехского, Южского, Савинского, Родниковского, Ильинского, Мытского, Шилекшинского, Пестяковского, Верхнеландеховского и Васильевского Домов ремесел, а также изделия претендентов на звание «Народный мастер Ивановской области» - ручное ткачество, резьба и роспись по дереву, изделия из лозы, бересты и соломки, мягкая и глиняная игрушка, керамика, вязание спицами и крючком, кружевоплетение и другие изделия.

По условиям конкурса каждый мастер представляет на суд жюри от 3 до 5 изделий, созданных в течение последних 2 лет и отражающих направления, которым он обучает детей в Доме ремесел.

По итогам выставки-конкурса высококвалифицированное областное жюри определит победителей. Лучшие мастера получат звание лауреата конкурса. В день открытия выставки будет дан старт зрительскому голосованию, по результатам которого состоится присуждение приза зрительских симпатий.

Завершит мероприятие творческая конференция, на которой члены жюри вместе с мастерами обсудят каждое представленное изделие.

В рамках выставки «Мастер - золотые руки» пройдут и уроки народной культуры, включающие в себя презентацию Домов ремесел и мастер-классы, в которых примут участие ивановские школьники. Учащиеся познакомятся не только с творческими работами, но и с технологией их изготовления, смогут создать изделия декоративно-прикладного творчества.

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