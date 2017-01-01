Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:23

Житель Фурманова отравился продуктами горения

Мужчина госпитализирован в ЦРБ


Пожар в квартире №50 на улице Возрождения в Фурманове произошел 4 декабря около 03.25. Загорелись постельные принадлежности и внутренняя отделка квартиры. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в Фурмановскую ЦРБ.

Причина пожара устанавливается.



ключевые слова: пожар отравление
  • оцените новость:
  • (0)
  • 238
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации