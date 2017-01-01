Житель Фурманова отравился продуктами горения

Мужчина госпитализирован в ЦРБ





Пожар в квартире №50 на улице Возрождения в Фурманове произошел 4 декабря около 03.25. Загорелись постельные принадлежности и внутренняя отделка квартиры. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в Фурмановскую ЦРБ.

Причина пожара устанавливается.

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