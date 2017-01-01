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сегодня, 11:23
Житель Фурманова отравился продуктами горения
Мужчина госпитализирован в ЦРБ
Пожар в квартире №50 на улице Возрождения в Фурманове произошел 4 декабря около 03.25. Загорелись постельные принадлежности и внутренняя отделка квартиры. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в Фурмановскую ЦРБ.
Причина пожара устанавливается.
ключевые слова: пожар отравление
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