В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы

Для обеспечения свободного доступа граждан к реке





Природоохранная прокуратура по обращениям граждан обследовала береговую полосу реки Уводь от моста на улице Громобоя вниз по течению до моста на проспекте Ленина в областном центре. В осмотре также принимали участие специалисты городской администрации, Росприроднадзора и Росреестра.

В результате было обнаружено 12 ограждений, препятствующих свободному доступу к берегу и реке.

Прокуратура также установила, что администрация Иванова устраняется от исполнения предусмотренных законодательством полномочий по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. В связи с этим в мэрию было внесено представление, по результатам рассмотрения которого начата работа по сносу незаконно установленных заборов на муниципальной территории.

Кроме того, было выявлено, что ООО «Ткацкая фабрика», арендуя земельный участок в границах береговой полосы Уводи, в нарушение требований водного и земельного законодательства установила заборы из металлопрофиля вдоль уреза воды. В отношении виновного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Аналогичное нарушение выявлено в деятельности ПАО «Т Плюс».

В настоящее время демонтировано 6 незаконных заборов. Работа в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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