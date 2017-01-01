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Новости

сегодня, 11:15

В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы

Для обеспечения свободного доступа граждан к реке


Природоохранная прокуратура по обращениям граждан обследовала береговую полосу реки Уводь от моста на улице Громобоя вниз по течению до моста на проспекте Ленина в областном центре. В осмотре также принимали участие специалисты городской администрации, Росприроднадзора и Росреестра.

В результате было обнаружено 12 ограждений, препятствующих свободному доступу к берегу и реке.

Прокуратура также установила, что администрация Иванова устраняется от исполнения предусмотренных законодательством полномочий по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. В связи с этим в мэрию было внесено представление, по результатам рассмотрения которого начата работа по сносу незаконно установленных заборов на муниципальной территории.

Кроме того, было выявлено, что ООО «Ткацкая фабрика», арендуя земельный участок в границах береговой полосы Уводи, в нарушение требований водного и земельного законодательства установила заборы из металлопрофиля вдоль уреза воды. В отношении виновного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Аналогичное нарушение выявлено в деятельности ПАО «Т Плюс».

В настоящее время демонтировано 6 незаконных заборов. Работа в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.



ключевые слова: река берег забор снос прокуратура
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 11:27
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							Зимой в снег за месяц до Нового года стали устраивать свободный доступ граждан к реке . . . .  
    
К чему бы это ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 55 минут назад
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							Больше время не нашлось как под новый год, а летом вроде как не видели. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Евгений Баранов								
							
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  • 7 минут назад
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							Они лучше бы вдоль крюкова и уводьстроя прошлись там столько заборов что пора просто бомбить с самолетов этих зажравшихся ворье и чинушь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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