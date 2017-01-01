Предприниматель Андрей Автонеев возглавил ивановское «Яблоко»





В минувшую субботу состоялась ХХIV Конференция ивановского регионального отделения партии «Яблоко», на которой были избраны председатель, члены регионального Совета и Федерального Совета партии, а также Контрольно-ревизионной комиссии.

Председателем ивановского «Яблока» стал предприниматель, политик и общественный деятель Андрей Автонеев, сменивший на этом посту Данилу Бедяева, который возглавлял РО партии с 2013 года.

В Региональный Совет партии было избрано 4 человека, в числе которых Татьяна Буданова, более 10 лет стоявшая во главе ивановского РО партии.

Представителем регионального отделения – членом Федерального Совета партии «Яблоко» избрана Елена Зименкова, эксперт по вопросам ЖКХ, активно участвовавшая в выборных кампаниях с 2013 года.

Биографическая справка:

Автонеев Андрей Николаевич. 38 лет, образование высшее экономическое. Предприниматель. Женат, воспитывает двоих детей.

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