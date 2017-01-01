Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:02

Предприниматель Андрей Автонеев возглавил ивановское «Яблоко»


В минувшую субботу состоялась ХХIV Конференция ивановского регионального отделения партии «Яблоко», на которой были избраны председатель, члены регионального Совета и Федерального Совета партии, а также Контрольно-ревизионной комиссии.

Председателем ивановского «Яблока» стал предприниматель, политик и общественный деятель Андрей Автонеев, сменивший на этом посту Данилу Бедяева, который возглавлял РО партии с 2013 года.

В Региональный Совет партии было избрано 4 человека, в числе которых Татьяна Буданова, более 10 лет стоявшая во главе ивановского РО партии.

Представителем регионального отделения – членом Федерального Совета партии «Яблоко» избрана Елена Зименкова, эксперт по вопросам ЖКХ, активно участвовавшая в выборных кампаниях с 2013 года.

Биографическая справка:

Автонеев Андрей Николаевич. 38 лет, образование высшее экономическое. Предприниматель. Женат, воспитывает двоих детей.



ключевые слова: политика партия "Яблоко"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 329
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации