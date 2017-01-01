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Новости

сегодня, 09:53

В Иванове водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода

ФОТО 18+


Трагедия произошла 3 декабря около 07.40 на улице Некрасова областного центра. 38-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» сбил 80-летнюю старушку, переходившую проезжую часть дороги по регулируемой «зебре». От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП пешеход наезд гибель
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 10:05
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							Всё чаще и чаще сообщения: сбиты на пешеходном переходе... Водители становятся сверхопасным фактором. У нас, к примеру, сквозной двор. И ничего: несутся по дорожке прямо у подъездов, как угорелые. за три последних года сбиты котенок и две собачки. Детишки у нас пока маленькие, гуляют только с родителями. А что дальше?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • 51 минуту назад
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										+1
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							на фото нерегулируемая
    
и где госрегномера ? в бабушке?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • 29 минут назад
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										+1
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							Иваново превратилось в  абсолютно дикий город с автохамами. Они спокойно ставят машины на газонах, гоняют по дворам, убивают людей на пешеходных переходах. Такое впечатление, будто власти в городе нет. Всем плевать. Можно еще написать про маршрутки, у которых каждый день ДТП. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 9 минут назад
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										+1
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							Да Иваново превратилось в город с абсолютно ДИКИМИ пешеходами,которые себе в башку вдолбили,что пешеход на зебре прав,а то,что у них жизнь одна вдолбить забыли.Можно и поаккуратней себя на дороге вести,по-осмотрительней. ПДД:"..убедившись,что его пропускают,,",а не напролом.Водителей много адекватных,соблюдающих ПДД.Вот и попадаются на пути бабушки,бегущие за молоком в семь утра,студенты в наушниках и капюшонах, люди в черном на трассе в лесу без светоотражающих элементов на одежде...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 8 минут назад
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							Далеко не всегда виноваты водители. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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