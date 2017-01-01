В Иванове водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода

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Трагедия произошла 3 декабря около 07.40 на улице Некрасова областного центра. 38-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» сбил 80-летнюю старушку, переходившую проезжую часть дороги по регулируемой «зебре». От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД

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