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Новости

сегодня, 09:45

В Иванове ожидаются метель и ледяной дождь

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы


Сегодня днем в областном центре ожидаются снегопад с порывистым ветром, местами - метель, возможно выпадение ледяного дождя. В связи с ухудшением погоды спецтехника МУП «САЖХ» переходит на усиленный режим работы, сообщает мэрия.

Администрация города убедительно просит автовладельцев не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.



ключевые слова: погода прогноз
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							До ночи все равно никто ничего чистить не будет, не надо создавать видимость работы 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 10:06
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							Не соврали - началось!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							надеюсь мэр в курсе?))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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