В Иванове ожидаются метель и ледяной дождь

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы





Сегодня днем в областном центре ожидаются снегопад с порывистым ветром, местами - метель, возможно выпадение ледяного дождя. В связи с ухудшением погоды спецтехника МУП «САЖХ» переходит на усиленный режим работы, сообщает мэрия.

Администрация города убедительно просит автовладельцев не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.

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