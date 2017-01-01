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сегодня, 09:45
В Иванове ожидаются метель и ледяной дождь
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы
Сегодня днем в областном центре ожидаются снегопад с порывистым ветром, местами - метель, возможно выпадение ледяного дождя. В связи с ухудшением погоды спецтехника МУП «САЖХ» переходит на усиленный режим работы, сообщает мэрия.
Администрация города убедительно просит автовладельцев не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.
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Комментарии (3)
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- Дон-777сегодня, 09:55До ночи все равно никто ничего чистить не будет, не надо создавать видимость работы
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- ник2шумсегодня, 10:06Не соврали - началось!
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- макссс5 минут назаднадеюсь мэр в курсе?))