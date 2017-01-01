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Новости

45 минут назад

В Иванове с крыши пятиэтажки на коляску с ребенком рухнул снег

ФОТО


ЧП произошло на улице Демидова областного центра. С крыши дома №12 обрушилась часть снежной шапки. В этот момент вдоль дома проходила женщина, которая везла коляску с ребенком. Мокрый и тяжелый снежный ком упал прямо на них. К счастью, ни мама, ни ребенок не пострадали. От каких-то серьезных последствий малыша спас колясочный козырек.

«Я каким-то чудом надела козырек на коляску. Обычно мы всегда ходим без него, - рассказывает пострадавшая. - Хоть бы ограждение снизу натянули».



ключевые слова: дом крыша снег обрушение ребенок
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
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  • 45 минут назад
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							"Хоть бы ограждение снизу натянули" - твот пока так ьбудут рассуждать, в России ничег не изменится к лучшему.
    
Ограждение - это следствие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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