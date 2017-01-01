В Иванове с крыши пятиэтажки на коляску с ребенком рухнул снег

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ЧП произошло на улице Демидова областного центра. С крыши дома №12 обрушилась часть снежной шапки. В этот момент вдоль дома проходила женщина, которая везла коляску с ребенком. Мокрый и тяжелый снежный ком упал прямо на них. К счастью, ни мама, ни ребенок не пострадали. От каких-то серьезных последствий малыша спас колясочный козырек.

«Я каким-то чудом надела козырек на коляску. Обычно мы всегда ходим без него, - рассказывает пострадавшая. - Хоть бы ограждение снизу натянули».

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