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7 минут назад
Мошенники помешали ивановке подарить сыну пистолет
Прислав женщине по почте нечто иное
37-летняя жительница областного центра решила сделать сыну подарок, о котором он давно мечтал. И заказала в интернете пистолет для игры в пейнтбол. За покупку она перечислила 5500 рублей.
Через некоторое время женщина пришла на почту за посылкой, но вместо пистолета она обнаружила в коробке маркер со схожим названием фирмы заказанного товара. Покупательница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: пистолет интернет мошенничество полиция
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