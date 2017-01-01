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Новости

7 минут назад

Мошенники помешали ивановке подарить сыну пистолет

Прислав женщине по почте нечто иное


37-летняя жительница областного центра решила сделать сыну подарок, о котором он давно мечтал. И заказала в интернете пистолет для игры в пейнтбол. За покупку она перечислила 5500 рублей.

Через некоторое время женщина пришла на почту за посылкой, но вместо пистолета она обнаружила в коробке маркер со схожим названием фирмы заказанного товара. Покупательница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. 

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: пистолет интернет мошенничество полиция
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