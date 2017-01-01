В Ивановской области легковушку вылетела на встречку и врезалась в фуру

Есть пострадавший – ФОТО





Автоавария произошла сегодня, 2 декабря, около 00.40 на улице Загородной в поселке Коляново Ивановского района. 37-летний водитель легкового автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру «Вольво».

С сочетанной травмой водителя легковушки госпитализировали в областную клиническую больницу.

Фото: ОГИБДД «Ивановский»

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