Новости
34 минуты назад
В Ивановской области легковушку вылетела на встречку и врезалась в фуру
Есть пострадавший – ФОТО
Автоавария произошла сегодня, 2 декабря, около 00.40 на улице Загородной в поселке Коляново Ивановского района. 37-летний водитель легкового автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру «Вольво».
С сочетанной травмой водителя легковушки госпитализировали в областную клиническую больницу.
Фото: ОГИБДД «Ивановский»
ключевые слова: ДТП легковушка фура
- оцените новость:
-
(0)
- 273
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации