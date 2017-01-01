ПОСЛУШАЙТЕ! Детский городок, построенный по наказам избирателей, сделали платным

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В ивановском парке 1905 года открыли детский городок. Большая площадка, много игровых элементов - горки, качели, лесенки. Детям будет, где поиграть-повеселиться. Городок - за забором, посещение платное. 6 дней из 7. И только в пятницу к развлечениям доступ будет свободный.

Вот вроде радостное событие, если бы не одно но… Игровая площадка обустраивалась на средства, выделенные депутату для исполнения наказов избирателей. Полмиллиона рублей. Городской депутат по этому округу Дмитрий Моисеенков говорит: в парке действительно очень не хватало детских развлечений. И установка игровых конструкций - просьба тех самых избирателей, не только директора парка. Но ожидали ли местные жители, что городок будет коммерческим?

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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