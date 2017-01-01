Малыши в ивановском детском саду будут делать роботов

В дошкольном учреждении открылся кабинет легоконструирования и робототехники - ФОТО







Сегодня в ивановском детском саду № 30 состоялась презентация кабинета легоконструирования и робототехники «От кубика до робота».

Этот садик был открыт два года назад. Сейчас его посещают 170 детей с 2 до 7 лет. В образовательном учреждении создана современная предметно-пространственная развивающая среда, которая позволяет каждому воспитаннику проявить индивидуальность и творчество.

В 2016 году за победу в муниципальном конкурсе «Образовательное учреждение будущего» детский сад получил грант в сумме 400 тысяч рублей для реализации проекта «От кубика до робота». На полученные средства и оснастило кабинет по легоконструированию и робототехнике. Была приобретена уникальная мебель, стенды и оборудование: проектор, интерактивная доска, ноутбуки для проведения занятий. Для кабинета были закуплены разнообразные конструкторы - напольные и блочные магнитные и деревянные, пластмассовые и металлические, а также специальные конструкторы, предназначенные для развития моторики и пространственного мышления (суставные, звездчатые, зигзаги, шестеренки, фигурные, криволинейные). Также были приобретены WeDo-конструкторы «ПервоРобот LEGO», предназначенные для детей от 6 лет. Они позволяют строить модели машин и животных, и с помощью компьютера программировать их действия и поведение. Именно этот конструктор вводит детей в мир робототехники.

поделиться ссылкой:

