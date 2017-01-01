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Житель Ивановской области, возвращаясь с работы, подстрелил лося
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело - ФОТО 18+
В полицию поступило заявление от представителя одного из охотхозяйств Ярославской области о факте незаконного отстрела лося. Заявитель рассказал, что к нему обратились местные жители, которые услышали звуки выстрелов на автодороге Туфаново-Дмитриевское. На месте происшествия инспектор охотхозяйства обнаружил разделанную тушу животного.
Вскоре полицейские установили подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 38-летний житель Ивановской области, не имевший разрешения на отстрел лося. Мужчина вахтовым методом работал в Ярославской области, привез с собой ружье. Возвращаясь с работы, в лесу у автозаправочной станции недалеко от дороги он увидел лося и подстрелил его. Мясо убитого животного правоохранители обнаружили в хозяйственной постройке в селе Дмитриевское.
Ивановский браконьер уже дал признательные показания. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.
Фото: УМВД по Ярославской области
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- gordimon11 минут назаднароду жрать скоро будет нечего, понимаю мужика
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