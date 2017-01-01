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Новости

47 минут назад

Сенатор Владимир Бочков помог больной пенсионерке получить деньги, положенные на погребение ее супруга

Член Совета Федерации от Ивановской области провел прием граждан - ФОТО


Член Совета Федерации ФС РФ от Ивановской области Владимир Бочков провел прием жителей области в региональной общественной приемной «ЕР», сообщает пресс-служба сенатора.

Центральными темами встречи стали вопросы социального обеспечения, развития дошкольного образования, сферы ЖКХ, поддержки творческих коллективов.

Так, заведующая одного из детских садов областного центра обратилась с просьбой о помощи в решении проблемы обустройства в саду группы кратковременного пребывания, рассчитанной на 15 детей в возрасте от 1,5 до двух лет. Планируется сделать капремонт помещения площадью 36 кв. метров – выполнить стяжку пола, утепление стен, ремонт отопительной системы и другие работы. По итогам общения В.Бочков обратился к депутатам округа, на котором расположен детсад, в итоге достигнута договоренность о выделении денежных средств в сумме 600 тысяч рублей в рамках финансирования из бюджета города и области исполнения депутатами наказов избирателей.

Одна из жительниц областного центра - пенсионерка, инвалид, страдающая онкологическим заболеванием, в связи с нехваткой средств на лечение попросила содействия в получении ею денег, положенных на погребение супруга, умершего в ноябре этого года. Сенатор обратился к управляющему банка с настоятельной просьбой, учитывая исключительность ситуации и тяжелое состояние здоровья заявительницы, найти законную возможность выделить женщине необходимые денежные средства, не дожидаясь окончания стандартного срока, отведенного для вступления в права на наследство. Вопрос был решен положительно.

Также к Бочкову обратился ивановец - Заслуженный изобретатель России, имеющий более 40 патентов на изобретения. Он рассказал сенатору, что выполнил крупный заказ компании, которая сейчас находится в процессе банкротства и, по его мнению, Арбитражный суд принял ошибочное решение, включив его в третью очередь реестра требований кредиторов, тогда как в соответствии с законом о банкротстве, он должен быть включен во вторую очередь, к которой относятся требования по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Владимир Бочков пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, вмешательство в деятельность судов недопустимо, однако решил оказать ивановцу консультационную помощь, обратившись за разъяснением проблемы заявителя к Генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Также на приеме был положительно решен вопрос, с которым обратились представители ТОС «Владимирская горка», - о ремонте участка межквартальной дороги.

Кроме этого, благодаря вмешательству сенатора, была прекращена многолетняя тяжба пенсионерки, имеющей общий трудовой стаж 62 года, с управляющей организацией из-за накопившегося долга за электроэнергию.

Консультационная поддержка была оказана представителям родительского комитета детского творческого коллектива.



ключевые слова: сенатор Владимир Бочков прием граждан
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