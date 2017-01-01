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Новости

сегодня, 16:50

Как Иваново украсят к Новому году

И во что превратится площадь Пушкина


В этом году работы по новогоднему украшению и оформлению областного центра были начаты в середине ноябре. К настоящему моменту центральные улицы, площади и скверы города уже празднично оформлены с помощью светодиодных элементов. Основной этап по оформлению улиц и площадей планируется закончить уже к началу следующей недели. Для оформления объектов городской инфраструктуры используются светодиодная бахрома, консоли типа «звезда» и «колокольчик», гирлянды «тающие сосульки» и другие элементы.

«Скверы уже оформлены: у «Современника», Бурылинский, очень красиво оформлен сквер у памятника Я.П. Гарелину. Также основные магистрали – улица Лежневская, проспект Ленина, улица 10 Августа, Шереметевский проспект. Красиво оформлены мосты Соковский и Театральный. Украшены площади Ленина, Победы, площадь Революции. К 5 декабря мы планируем закончить оформление основных улиц и магистралей»,- рассказала заместитель главы администрации Иванова Наталья Бусова.

По традиции главной праздничной площадкой для новогодних гуляний станет площадь Пушкина. Сейчас городские власти приступили к ее украшению. Уже начат монтаж новогодней ели. На следующей неделе на площади станут устанавливать новогодний городок. Площадь будет празднично иллюминирована, украшена гирляндами, на ней развернутся новогодние гулянья. Вокруг фонтана будут смонтированы 32 домика-шале. Будут организованы игровые площадки для детей и горки. Также горожан ожидают приятные сюрпризы и интересные развлекательные мероприятия.

К 15 декабря установят еще две праздничные ели - на площади Ленина и у Центра культуры и отдыха. «Новогоднее оформление города финансируется из внебюджетных источников», - подчеркнули в мэрии.



ключевые слова: Новый год город оформление украшение
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