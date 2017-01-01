В Иванове трое квартиросъемщиков отравились угарным газом из-за действий хозяйки жилища

Один из отравившихся скончался





47-летняя жительница областного центра в одной из своих квартир, делая ремонт, решила сэкономить. Не вызвав специалистов, как того требует закон, женщина установила газовую колонку и вентиляционно-дымовые каналы самостоятельно. В результате в квартире отсутствовала надлежащая тяга в дымоход, а при эксплуатации газового оборудования возникала обратная тяга.

После такого ремонта хозяйка сдала квартиру для проживания людям, не осведомив их о данных нарушениях. В итоге трое квартиросъемщиков отравились угарным газом, один человек от полученного отравления скончался.

Хозяйка квартиры полностью признала свою вину. Однако уголовное дело было прекращено за примирением сторон с назначением судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

В связи с тем, что вред, причиненный преступлением, подсудимой был заглажен, гражданские иски не заявлялись.

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