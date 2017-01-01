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В Иванове трое квартиросъемщиков отравились угарным газом из-за действий хозяйки жилища
Один из отравившихся скончался
47-летняя жительница областного центра в одной из своих квартир, делая ремонт, решила сэкономить. Не вызвав специалистов, как того требует закон, женщина установила газовую колонку и вентиляционно-дымовые каналы самостоятельно. В результате в квартире отсутствовала надлежащая тяга в дымоход, а при эксплуатации газового оборудования возникала обратная тяга.
После такого ремонта хозяйка сдала квартиру для проживания людям, не осведомив их о данных нарушениях. В итоге трое квартиросъемщиков отравились угарным газом, один человек от полученного отравления скончался.
Хозяйка квартиры полностью признала свою вину. Однако уголовное дело было прекращено за примирением сторон с назначением судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
В связи с тем, что вред, причиненный преступлением, подсудимой был заглажен, гражданские иски не заявлялись.
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Комментарии (2)
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- Mamonсегодня, 16:52Любопытный способ убирать ненужных людей. Стоит не дорого и никакого риска...
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- IvZ57 минут назадИ всего 100 тыс рублей - дёшево нынче стоит жизнь!
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