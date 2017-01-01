Выяснилось, как и почему верблюд оказался на улицах Вичуги

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Как мы сообщали ранее, вичужане два дня наблюдали стоящего на снегу около гаражей неподалеку от школы №11 верблюда. Незадолго до этого из города уехал бродячий цирк, который и привез с собой это животное.

Горожане гадали, почему цирк уехал, а верблюд остался. Бросили или забыли? Оказывается, ни то, ни другое. Как нам пояснили в администрации райцентра, передвижной цирк из Вичуги действительно уехал, но не в полном составе. Верблюда на два месяца оставили здесь на передержку, а при нем – сотрудника цирка, который следит за животным, кормит и выгуливает.

Подробнее об этом мы расскажем в понедельник, 4 декабря.

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