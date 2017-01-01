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13 минут назад

Выяснилось, как и почему верблюд оказался на улицах Вичуги

ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, вичужане два дня наблюдали стоящего на снегу около гаражей неподалеку от школы №11 верблюда. Незадолго до этого из города уехал бродячий цирк, который и привез с собой это животное.

Горожане гадали, почему цирк уехал, а верблюд остался. Бросили или забыли? Оказывается, ни то, ни другое. Как нам пояснили в администрации райцентра, передвижной цирк из Вичуги действительно уехал, но не в полном составе. Верблюда на два месяца оставили здесь на передержку, а при нем – сотрудника цирка, который следит за животным, кормит и выгуливает.

Подробнее об этом мы расскажем в понедельник, 4 декабря.



ключевые слова: животнные верблюд цирк
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							Эх.. А я уж подумал его к нам в Ивановский зоопарк отдадут...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице
				
сегодня, 15:08

				

				Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице 
									
								

					
	 Животное простояло на снегу около школы два дня - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным
				
сегодня, 11:51

				

				Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным 
								

					
	 И будет снесен - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:51

				

				В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника 
								

					
	 Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:32

				

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