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сегодня, 15:08Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице
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13 минут назад
Выяснилось, как и почему верблюд оказался на улицах Вичуги
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Как мы сообщали ранее, вичужане два дня наблюдали стоящего на снегу около гаражей неподалеку от школы №11 верблюда. Незадолго до этого из города уехал бродячий цирк, который и привез с собой это животное.
Горожане гадали, почему цирк уехал, а верблюд остался. Бросили или забыли? Оказывается, ни то, ни другое. Как нам пояснили в администрации райцентра, передвижной цирк из Вичуги действительно уехал, но не в полном составе. Верблюда на два месяца оставили здесь на передержку, а при нем – сотрудника цирка, который следит за животным, кормит и выгуливает.
Подробнее об этом мы расскажем в понедельник, 4 декабря.
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Комментарии (1)
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- gorozhanin3 минуты назадЭх.. А я уж подумал его к нам в Ивановский зоопарк отдадут...
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