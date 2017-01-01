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В Ивановской области школьников привели с экскурсией на «кладбище»
Необычную экскурсию организовали инспекторы ГИБДД для старшеклассников Комсомольска. Они решили показать школьникам специализированную стоянку транспортных средств, куда также помещаются автомашины и мотоциклы, поврежденные в результате ДТП. Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы сформировать у будущих водителей негативное отношение к нарушениям ПДД.
Во время экскурсии полицейские рассказали школьникам об основных причинах, которые приводят к страшным авариям и продемонстрировали, что происходит с автомобилями в результате этих автокатастроф. На фоне «покалеченных» машин, мопедов и мотоциклов автоинспекторы напомнили ребятам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
«Покидая "кладбище автомобилей", каждый из юных экскурсантов сделал для себя единственно верный вывод - дорога ошибок не прощает», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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