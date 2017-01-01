Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице

Животное простояло на снегу около школы два дня - ФОТО





Цирк уехал, но кое-кто остался. В Вичуге Ивановской области неподалеку от 11-й школы около гаражей два дня на снегу стоял верблюд. Многие дети за это время успели с ним поселфиться. Но близко к себе двугорбый никого не подпускал - кричал и плевался.



Известно, что недавно в Вичугу заезжал так называемый бродячий цирк. И вот, цирк уехал, а верблюд почему-то остался. Забыли или не взяли с собой специально, пока остается загадкой. Говорят, что сотрудники вичугской администрации до сих пор не могут найти тех самых циркачей.

Сейчас судьба верблюда решается. Вероятнее всего, его передадут в ивановский зоопарк.

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