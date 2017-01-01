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13 минут назадВыяснилось, как и почему верблюд оказался на улицах Вичуги
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Новости
сегодня, 15:08
Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице
Животное простояло на снегу около школы два дня - ФОТО
Цирк уехал, но кое-кто остался. В Вичуге Ивановской области неподалеку от 11-й школы около гаражей два дня на снегу стоял верблюд. Многие дети за это время успели с ним поселфиться. Но близко к себе двугорбый никого не подпускал - кричал и плевался.
Известно, что недавно в Вичугу заезжал так называемый бродячий цирк. И вот, цирк уехал, а верблюд почему-то остался. Забыли или не взяли с собой специально, пока остается загадкой. Говорят, что сотрудники вичугской администрации до сих пор не могут найти тех самых циркачей.
Сейчас судьба верблюда решается. Вероятнее всего, его передадут в ивановский зоопарк.
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Комментарии (6)
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- Светлана Светланасегодня, 15:18Детишечки веселятся! Когда запретят контактные зоопарки, дельфинарии и прочие передвижные концлагеря для животных?
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- foxсегодня, 15:19Жаль животное. Лучше конечно передать его в зоопарк, там хоть как-то выживет.
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- ЭНОРМОЗсегодня, 15:21Детишечки и должны веселиться, а вот уроды так поступившие должны поплакать и пострадать материально!
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- Кошакадурака57 минут назадУдачи горбатому!
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- Executor29 минут назадПоселфиться? Чего-то ни одной селфи не видать
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- Грязевик24 минуты назадПора запрещать и уголовку вводить за всякие цирки с животными.
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сегодня, 15:08Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице
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