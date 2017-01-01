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Новости

сегодня, 15:08

Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице

Животное простояло на снегу около школы два дня - ФОТО


Цирк уехал, но кое-кто остался. В Вичуге Ивановской области неподалеку от 11-й школы около гаражей два дня на снегу стоял верблюд. Многие дети за это время успели с ним поселфиться. Но близко к себе двугорбый никого не подпускал - кричал и плевался.

Известно, что недавно в Вичугу заезжал так называемый бродячий цирк. И вот, цирк уехал, а верблюд почему-то остался. Забыли или не взяли с собой специально, пока остается загадкой. Говорят, что сотрудники вичугской администрации до сих пор не могут найти тех самых циркачей.

Сейчас судьба верблюда решается. Вероятнее всего, его передадут в ивановский зоопарк.



ключевые слова: животные верблюд цирк
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Светлана Светлана								
							
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  • сегодня, 15:18
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							Детишечки веселятся! Когда запретят контактные зоопарки, дельфинарии и прочие  передвижные концлагеря для животных?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Жаль животное. Лучше конечно передать его в зоопарк, там хоть как-то выживет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • сегодня, 15:21
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							Детишечки и должны веселиться, а вот уроды так поступившие должны поплакать и пострадать материально!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кошакадурака								
							
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  • 57 минут назад
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							Удачи горбатому!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Executor								
							
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  • 29 минут назад
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							Поселфиться? Чего-то ни одной селфи не видать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грязевик								
							
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  • 24 минуты назад
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							Пора запрещать и уголовку вводить за всякие цирки с животными.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице
				
сегодня, 15:08

				

				Уезжая из Вичуги, циркачи бросили верблюда на улице 
									
								

					
	 Животное простояло на снегу около школы два дня - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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				Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным 
								

					
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				В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника 
								

					
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сегодня, 09:32

				

				Разгневанный ивановец ворвался в маршрутку и устроил разборку с водителем 
								

					
	 Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента
				

				

	    			
    
	    				
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