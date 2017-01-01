Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 2 декабря

Открытый Кубок Главы города Иваново по художественной гимнастике начнется в 10.00 в МБУ ДО ДЮСШ №9 (ул. Генерала Хлебникова, д.32, корпус ВВ1). Соревнования будут проходить в течение двух дней.

Школа №39 отмечает 80-летний юбилей. Торжественное мероприятие пройдет в здании филармонии по адресу: ул. Красной Армии, д.8/2. Начало в 15.00.

В городских парках отдыха для детей и взрослых открыты ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова действует один малый каток, а с субботы, 2 декабря, заработает и большой каток. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат коньков.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова. Приглашаем жителей Иванова весело и с пользой провести время в городских парках!





Воскресенье, 3 декабря

Турнир по спортивным бальным танцам на Кубок Главы города Иваново пройдет в течение дня в Центре культуры и отдыха.

Второй день соревнований в рамках Открытого Кубка Главы города Иваново по художественной гимнастике. Место проведения - ул. Генерала Хлебникова, д.32, корпус ВВ1, ДЮСШ №9. Торжественная церемония закрытия состоится в 16.00.

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