25-летний ивановец похитил из гаража женщины автомобиль

Полиция задержала злоумышленника





У 46-летней жительницы областного центра из гаража похитили автомобиль «Форд Фокус» стоимостью 550 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и вскоре оперативникам удалось выйти на след подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 25-летний ивановец. Похищенный автомобиль у него изъят и уже возвращен законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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