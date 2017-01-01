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Ивановка под видом водки продавала зелье, вызывающее слепоту и паралич мозга
Одну такую бутылку у нее купил сотрудник полиции
В областном центре вынесен приговор в отношении местной жительницы, сбывавшей под видом водки алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свое зелье женщина продавала в торговом павильоне, беря за бутылку объемом 0,5 литра 120 рублей.
Попалась дама на контрольной закупке, которую проводил сотрудник правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Как показала экспертиза, в закупленной полицейским жидкости содержатся опасные вещества, которые вызывают расстройство зрения, паралич мозга, поражают центральную нервную систему и относятся ко второму классу опасности, могут использоваться исключительно в технических целях.
В итоге, сообщает прокуратура Ивановской области, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
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Комментарии (2)
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- макссссегодня, 13:41и много у нас ослепло и парализовано?
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- IvZ55 минут назадРеальное покушение на здоровье и жизнь человека и отделалась штрафом??? Может, заставить её саму выпить все свое волшебное зельице, можно и вместе с судьёй (судью на мыло).
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