Ивановка под видом водки продавала зелье, вызывающее слепоту и паралич мозга

Одну такую бутылку у нее купил сотрудник полиции





В областном центре вынесен приговор в отношении местной жительницы, сбывавшей под видом водки алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свое зелье женщина продавала в торговом павильоне, беря за бутылку объемом 0,5 литра 120 рублей.

Попалась дама на контрольной закупке, которую проводил сотрудник правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Как показала экспертиза, в закупленной полицейским жидкости содержатся опасные вещества, которые вызывают расстройство зрения, паралич мозга, поражают центральную нервную систему и относятся ко второму классу опасности, могут использоваться исключительно в технических целях.

В итоге, сообщает прокуратура Ивановской области, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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