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52 секунды назад
Двое жителей Ивановской области украли часть газопровода
Похищенное продали, а вырученные деньги пропили
В Приволжске полицейские задержали подозреваемых в краже металлических изделий. Преступление было совершено в начале октября. Двое мужчин похитили 4 опоры газопровода, расположенного у одного из домов на 4-й Волжской улице в Приволжске. Ущерб составил порядка 12 500 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, фигурантами оказались ранее судимые за кражи местные жители 49 и 59 лет. В содеянном они признались и написали явки с повинной. Как выяснилось похищенные опоры мужчины сдали в пункт приема черных металлов, а на вырученные деньги купили продукты питания и спиртное.
Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ключевые слова: газопровод кража полиция
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