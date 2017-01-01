Двое жителей Ивановской области украли часть газопровода

Похищенное продали, а вырученные деньги пропили





В Приволжске полицейские задержали подозреваемых в краже металлических изделий. Преступление было совершено в начале октября. Двое мужчин похитили 4 опоры газопровода, расположенного у одного из домов на 4-й Волжской улице в Приволжске. Ущерб составил порядка 12 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, фигурантами оказались ранее судимые за кражи местные жители 49 и 59 лет. В содеянном они признались и написали явки с повинной. Как выяснилось похищенные опоры мужчины сдали в пункт приема черных металлов, а на вырученные деньги купили продукты питания и спиртное.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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