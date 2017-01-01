Новости
15 минут назад
В Иванове демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию
Разыскивается ее собственник - ФОТО
В областном центре продолжают избавляться от незаконных рекламных конструкций. Сегодня одну из таких демонтировали у дома № 36 на улице Лежневской. В настоящее время ведется работа по установлению собственника рекламной конструкции, сообщили в мэрии.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: реклама конструкция демонтаж
- оцените новость:
-
(0)
- 174
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:00Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен
Но он должен больше ориентироваться на жителей области - ВИДЕО
-
(0)
- 452
сегодня, 10:51В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника
Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда
-
(0)
- 2042