В Иванове демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию

Разыскивается ее собственник - ФОТО





В областном центре продолжают избавляться от незаконных рекламных конструкций. Сегодня одну из таких демонтировали у дома № 36 на улице Лежневской. В настоящее время ведется работа по установлению собственника рекламной конструкции, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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