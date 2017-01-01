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сегодня, 10:51В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника
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В УГИБДД прокомментировали наезд на ребенка в Фурманове
И назвали вероятную причину ДТП – ВИДЕО
Сегодня утром мы опубликовали запись видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает на перекрестке ребенка. Напомним, ДТП случилось 30 ноября около 15.20 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 19-летний водитель «Киа Спектра» без прав сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. С травмами головы школьника доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Просмотрев запись видеорегистратора, сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что вероятной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда регулируемого перекрестка водителем автомобиля «Киа», допустившего движение транспортного средства на запрещающий сигнал светофора.
Окончательные выводы будут сделаны по результатам административного расследования.
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Комментарии (3)
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- dududutrururu@yandex.ru33 минуты назадНадеюсь м.дак-водитель Киа присядет на пару лет.
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- Executor14 минут назадВряд ли. Он, конечно, ехал на красный, но ведь явно видно, что мальчик сам бросился под колеса.
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- oiuytr26 минут назадмальчика жалко, хотя на видео видно, что и он постарался, чтобы это случилось - стоял на изготовке и выжидал приближения несущейся машины , и видя, что она не тормозит , бросился под колеса, ну ведь все знают - убедись, что водитель вменяем и тормозит, а потом спокойно иди, жизнь ведь важнее. Но водитель без сомнения виноват, это не обсуждается.
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