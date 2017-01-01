В УГИБДД прокомментировали наезд на ребенка в Фурманове

И назвали вероятную причину ДТП – ВИДЕО





Сегодня утром мы опубликовали запись видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает на перекрестке ребенка. Напомним, ДТП случилось 30 ноября около 15.20 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 19-летний водитель «Киа Спектра» без прав сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. С травмами головы школьника доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Просмотрев запись видеорегистратора, сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что вероятной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда регулируемого перекрестка водителем автомобиля «Киа», допустившего движение транспортного средства на запрещающий сигнал светофора.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам административного расследования.

поделиться ссылкой:

