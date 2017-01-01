Самые уникальные люди Ивановской области соберутся на одной сцене

Программа форума-фестиваля





4 декабря в ивановском Центре культуры и отдыха пройдет 1-й Межрегиональный форум-фестиваль «Уникальные люди», приуроченный к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках форума состоится стендовая презентация общественных объединений, клубов и организаций, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В течение дня в аудиториях ЦКиО будут организованы тематические площадки. Состоятся семинары «Центра доктора Бубновского», Медицинского центра «Решма» для работников соцсферы. Одним из ключевых моментов форума станет проведение круглого стола на тему «Доступная среда для бизнеса и бизнес для доступной среды», на котором впервые в Иванове будет представлена программа по адаптации общественных мест в России. Она реализуется при поддержке Российского фонда «Выход», генеральный партнер - компания «Дисней». Региональным оператором в Ивановской области является АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра «Содействие» - руководитель Анна Егорова.

Завершится форум-фестиваль творческим проектом, где на одной сцене соберутся самые «уникальные люди» Ивановской области и других регионов нашей страны.

Программа форума:

10.00 - 11.00 – Регистрация участников форума (фойе 1-ого этажа ЦКиО);

10.00 – 15.00 – Открытие стендовых презентаций, выставка-продажа изделий, сделанных своими руками Центром дневной занятости для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проект «Мастерские на Московской». Работа в течение форума (фойе 1-ого этажа ЦКиО;

10.30 – Открытие выставки рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья Общественной организацией «Солнечный круг» (фойе 2-ого этажа ЦКиО)

11.00 – 11.15 – Торжественное открытие форума-фестиваля (Малый зал Центра культуры и отдыха города Иванова, 2-й этаж)

11.30 - 12.30 – Круглый стол «Доступная среда для бизнеса и бизнес для доступной среды», презентация программы по адаптации общественных мест в России, которая реализуется при поддержке Российского фонда «Выход», генеральный партнер - компания «Дисней». Региональным оператором в Ивановской области является АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра «Содействие» – руководитель Анна Егорова. (Малый зал Центра культуры и отдыха города Иванова, 2-й этаж)

12.40 – 13.40 – Работа тематических площадок и секций:

1. Круглый стол на тему «Медико-организационные вопросы оказания медицинской помощи детям с эпилепсией». (Модератор Москвина Светлана - заместитель главного врача ОБУЗ ИвОКБ, Татаринцева Ольга – председатель ОО «Солнечный круг») – малый зал Центра культуры и отдыха.

2. Дети с диагнозом ДЦП и особенностями развития (Центр доктора Бубновского г. Иваново).

3. Медицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями на базе МЦ «Решма» (Медицинский центр «Решма»).

4. «Аутизм: маршруты помощи» (АНО «Содействие»).

5. Оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная физкультура. (МБУДО Детско-юношеская спортивная школа № 10 г. Иванова. Отделение адаптивной физической культуры).

6. Тематическая площадка: «Роль рельефно-графической книги в обучении и воспитании детей с патологией зрения» (Суханова Светлана Алексеевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 182».

13.00 - 14.00 – Анимационная программа для детей – зрителей фестиваля «Уникальные люди».

14.00 - 15.30 – Фестиваль «Уникальные люди» (Большой зал Центра культуры и отдыха).

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