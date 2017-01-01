На улице Почтовой в Иванове временно отключат светофоры





4 декабря на перекрестке улицы Почтовой с улицами Варенцовой и Кузнецова в Иванове будут о отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - с 09.00 до 17.00.

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