Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным

И будет снесен - ФОТО





Городская межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу двухэтажный 8-квартирный жилой дом №15 на 2-й Энергетической улице областного центра.

Дом был построен в 1941 году, имеет бревенчатые стены, обшитые тесом, и кирпичный фундамент. Согласно техническому заключению, физический износ здания составляет 72%. Кроме того, специалисты выявили повышенное содержание в доме вредных газов. Проводить ремонтные работы в здание экономически нецелесообразно.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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