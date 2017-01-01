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сегодня, 11:51
Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным
И будет снесен - ФОТО
Городская межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу двухэтажный 8-квартирный жилой дом №15 на 2-й Энергетической улице областного центра.
Дом был построен в 1941 году, имеет бревенчатые стены, обшитые тесом, и кирпичный фундамент. Согласно техническому заключению, физический износ здания составляет 72%. Кроме того, специалисты выявили повышенное содержание в доме вредных газов. Проводить ремонтные работы в здание экономически нецелесообразно.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: аварийный дом снос
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