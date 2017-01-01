Энергетики в Ивановской области готовятся к возможным авариям из-за непогоды

В регионе ожидаются обильные осадки, гололед и сильный ветер





Сегодня, а также в ночь на 2 декабря на большей части Центрального федерального округа ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный снегопад, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, метель при ветре 20-23 м/с. Согласно прогнозам синоптиков, стихия в той или иной степени затронет все 11 регионов зоны ответственности ПАО «МРСК Центра» и 6 областей, включая Ивановскую, где работает ПАО «МРСК Центра и Приволжья». «Энергетики обеих компаний мобилизованы и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений», - говорится в сообщении МРСК.

В регионах, где ожидается ухудшение погодных условий, вводятся режимы повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» могут быть привлечены 2 817 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5148 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

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