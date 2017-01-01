В Иванове наркоман оказал при задержании яростное сопротивление

Теперь его будут судить и за наркотики, и за избиение полицейского





Сотрудники транспортной полиции задержали на ивановском железнодорожном вокзале жителя областного центра. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотики массой 0,46 грамма. Когда гражданина доставляли в дежурную часть, он вел себя агрессивно, яростно сопротивлялся и избил полицейского.

На задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере» и «Применение насилия в отношении представителя власти». На днях Ивановская транспортная прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение. В настоящее время дело направлено в суд.

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