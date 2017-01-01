Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен

Но он должен больше ориентироваться на жителей области - ВИДЕО











Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Юрьевец побывал в местном музее - центре кинорежиссера Андрея Тарковского. В деревянном доме постройки начала прошлого века с 1933 года жила семья Тарковского. Для главы региона сотрудники музея провели короткую экскурсию.



- Конечно, Тарковский мог стать Тарковским только, проведя время здесь, - рассказал губернатор после посещения Юрьевца. - Мне кажется для него это было местом созерцания...



Станислав Воскресенский подтвердил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен, но должен ориентироваться на жителей Ивановской области:

- Я очень люблю фильмы Тарковского. (Из русских режиссеров) он оказал самое сильное влияние на современное мировое кино. Голливудские режиссеры и не скрывают, что многие блокбастеры и фантастические фильмы наполнены цитатами из "Соляриса" и "Сталкера".



Станислав Воскресенский заявил, что хочет приехать в Юрьевец еще не один раз, в том числе и в частном порядке.

поделиться ссылкой:

