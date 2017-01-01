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Новости

сегодня, 12:00

Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен

Но он должен больше ориентироваться на жителей области - ВИДЕО


Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Юрьевец побывал в местном музее - центре кинорежиссера Андрея Тарковского. В деревянном доме постройки начала прошлого века с 1933 года жила семья Тарковского. Для главы региона сотрудники музея провели короткую экскурсию.

- Конечно, Тарковский мог стать Тарковским только, проведя время здесь, - рассказал губернатор после посещения Юрьевца. -  Мне кажется для него это было местом созерцания...

Станислав Воскресенский подтвердил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен, но должен ориентироваться на жителей Ивановской области:
- Я очень люблю фильмы Тарковского. (Из русских режиссеров) он оказал самое сильное влияние на современное мировое кино. Голливудские режиссеры и не скрывают, что многие блокбастеры и фантастические фильмы наполнены цитатами из "Соляриса" и "Сталкера".

Станислав Воскресенский заявил, что хочет приехать в Юрьевец еще не один раз, в том числе и в частном порядке. 



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							А по моему во всей Ивановской области поклонников творчества Тарковского гораздо меньше, чем количество пиарящихся на этом фестивале деятелей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен
				
сегодня, 12:00

				

				Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен 
								

					Но он должен больше ориентироваться на жителей области - ВИДЕО				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника
				
сегодня, 10:51

				

				В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника 
								

					
	 Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда
				

				

	    			
    
	    				
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