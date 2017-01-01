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Станислав Воскресенский заявил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен
Но он должен больше ориентироваться на жителей области - ВИДЕО
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Юрьевец побывал в местном музее - центре кинорежиссера Андрея Тарковского. В деревянном доме постройки начала прошлого века с 1933 года жила семья Тарковского. Для главы региона сотрудники музея провели короткую экскурсию.
- Конечно, Тарковский мог стать Тарковским только, проведя время здесь, - рассказал губернатор после посещения Юрьевца. - Мне кажется для него это было местом созерцания...
Станислав Воскресенский подтвердил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен, но должен ориентироваться на жителей Ивановской области:
- Я очень люблю фильмы Тарковского. (Из русских режиссеров) он оказал самое сильное влияние на современное мировое кино. Голливудские режиссеры и не скрывают, что многие блокбастеры и фантастические фильмы наполнены цитатами из "Соляриса" и "Сталкера".
Станислав Воскресенский заявил, что хочет приехать в Юрьевец еще не один раз, в том числе и в частном порядке.
- Конечно, Тарковский мог стать Тарковским только, проведя время здесь, - рассказал губернатор после посещения Юрьевца. - Мне кажется для него это было местом созерцания...
Станислав Воскресенский подтвердил, что фестиваль "Зеркало" будет сохранен, но должен ориентироваться на жителей Ивановской области:
- Я очень люблю фильмы Тарковского. (Из русских режиссеров) он оказал самое сильное влияние на современное мировое кино. Голливудские режиссеры и не скрывают, что многие блокбастеры и фантастические фильмы наполнены цитатами из "Соляриса" и "Сталкера".
Станислав Воскресенский заявил, что хочет приехать в Юрьевец еще не один раз, в том числе и в частном порядке.
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Комментарии (1)
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- ЭНОРМОЗ57 минут назадА по моему во всей Ивановской области поклонников творчества Тарковского гораздо меньше, чем количество пиарящихся на этом фестивале деятелей!
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