В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника

Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда





В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает на перекрестке ребенка.

ДТП случилось 30 ноября около 15.20 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 19-летний водитель «Киа Спектра» сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

С травмами головы школьника доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. На него составлены административные материалы.

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