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Новости

56 минут назад

В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника

Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда


В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает на перекрестке ребенка.

ДТП случилось 30 ноября около 15.20 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 19-летний водитель «Киа Спектра» сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

С травмами головы школьника доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. На него составлены административные материалы.



ключевые слова: ДТП пешеход ребенок наезд
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Родители всегда объясняйте детям, что нельзя бегать через дорогу даже если вам горит зеленый свет, прежде начать движение убедиться что тебя пропускают, водила дурень еще тот. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хватит делать ребенка виноватым! Он ничего не нарушил,ему всего 8 лет (2-й класс) А этого дурня посадить за нарушения ПДД,нанесения травм ребенку и вождения БЕЗ ПРАВ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Пастухов								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в смысле ничего не нарушил? ниче что он на красный бежал? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									нюра								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мальчишка на зеленый перебегал, красный для этого водятла был, на видео видно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для пешеходов горит зеленый! На данном перекрестке,кто поворачивает обязаны пропустить пешеходов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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