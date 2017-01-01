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56 минут назад
В Ивановской области водитель без прав сбил 8-летнего школьника
Ударом мальчика отбросило на другую часть перекрестка. ВИДЕО наезда
В распоряжении нашей редакции оказалась запись видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает на перекрестке ребенка.
ДТП случилось 30 ноября около 15.20 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 19-летний водитель «Киа Спектра» сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
С травмами головы школьника доставили в областную клиническую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв. На него составлены административные материалы.
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Комментарии (5)
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- GraveDiggerG53 минуты назадРодители всегда объясняйте детям, что нельзя бегать через дорогу даже если вам горит зеленый свет, прежде начать движение убедиться что тебя пропускают, водила дурень еще тот.
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- Makar3745 минут назадХватит делать ребенка виноватым! Он ничего не нарушил,ему всего 8 лет (2-й класс) А этого дурня посадить за нарушения ПДД,нанесения травм ребенку и вождения БЕЗ ПРАВ!
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- Максим Пастухов43 минуты назадв смысле ничего не нарушил? ниче что он на красный бежал?
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- нюра41 минуту назадМальчишка на зеленый перебегал, красный для этого водятла был, на видео видно.
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- Makar3740 минут назадДля пешеходов горит зеленый! На данном перекрестке,кто поворачивает обязаны пропустить пешеходов.