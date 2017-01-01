Новости
сегодня, 10:35
Ивановка потеряла 80 тысяч рублей, пройдя по «подарочной» гиперссылке
Полиция разыскивает кибер-мошенников
В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон пришло сообщение о том, что она стала обладательницей автомобиля марки «Лэнд Крузер 200», и гиперссылка, где размещена подробная информация. Ивановка прошла по ссылке, и, спустя некоторое время, обнаружила списание со своей банковской карты 80 тысяч рублей.
В настоящее время полиция разыскивает мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: кибер-мошенники полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 746
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- ЭНОРМОЗ58 минут назадИваноиды. Выбросьте свои гаджеты с интернетом если ума не хватает на то, чтобы не делать того о чем говорят все и везде или уж тогда экстримом займитесь...
-
- Peshehod19 минут назадДа! Симку просто выньте и жмите куда угодно!