Ивановка потеряла 80 тысяч рублей, пройдя по «подарочной» гиперссылке

Полиция разыскивает кибер-мошенников





В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон пришло сообщение о том, что она стала обладательницей автомобиля марки «Лэнд Крузер 200», и гиперссылка, где размещена подробная информация. Ивановка прошла по ссылке, и, спустя некоторое время, обнаружила списание со своей банковской карты 80 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разыскивает мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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