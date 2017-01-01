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Новости

сегодня, 10:35

Ивановка потеряла 80 тысяч рублей, пройдя по «подарочной» гиперссылке

Полиция разыскивает кибер-мошенников


В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон пришло сообщение о том, что она стала обладательницей автомобиля марки «Лэнд Крузер 200», и гиперссылка, где размещена подробная информация. Ивановка прошла по ссылке, и, спустя некоторое время, обнаружила списание со своей банковской карты 80 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разыскивает мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кибер-мошенники полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • 58 минут назад
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							Иваноиды. Выбросьте свои гаджеты с интернетом если ума не хватает на то, чтобы не делать того о чем говорят все и везде или уж тогда экстримом займитесь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Peshehod								
							
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  • 19 минут назад
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							Да! Симку просто выньте и жмите куда угодно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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