Разгневанный ивановец ворвался в маршрутку и устроил разборку с водителем

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента





Дорожный инцидент произошел сегодня около 9 утра на улице Кузнецова областного центра. Какой-то разгневанный гражданин, повредив боковое стекло 28-й маршрутки, ворвался в салон, накинулся на водителя и начал кричать, что этот микроавтобус его только что едва не сбил.

На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. В настоящее время разбирательством инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.

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