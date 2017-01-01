Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

45 минут назад

Разгневанный ивановец ворвался в маршрутку и устроил разборку с водителем

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента


Дорожный инцидент произошел сегодня около 9 утра на улице Кузнецова областного центра. Какой-то разгневанный гражданин, повредив боковое стекло 28-й маршрутки, ворвался в салон, накинулся на водителя и начал кричать, что этот микроавтобус его только что едва не сбил.

На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. В настоящее время разбирательством инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.



ключевые слова: маршрутка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1074
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну эмоции надо все таки контролировать. Теперь вместо того чтобы найти свидетелей, вызвать ГИБДД и наказать, придется возмещать и материальный и возможно моральный. А еще мог бы сказать, что маневры маршрутчика наблюдал представитель ГИБДД в лице вышеупомянутого (-ых) манекена!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. у того кто кинул кирпич, этот самый кирпич уже был наготове и он заранее знал что на него чуть на наедет маршрутка? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •