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45 минут назад
Разгневанный ивановец ворвался в маршрутку и устроил разборку с водителем
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента
Дорожный инцидент произошел сегодня около 9 утра на улице Кузнецова областного центра. Какой-то разгневанный гражданин, повредив боковое стекло 28-й маршрутки, ворвался в салон, накинулся на водителя и начал кричать, что этот микроавтобус его только что едва не сбил.
На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. В настоящее время разбирательством инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.
ключевые слова: маршрутка
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Комментарии (2)
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- ЭНОРМОЗ31 минуту назадНу эмоции надо все таки контролировать. Теперь вместо того чтобы найти свидетелей, вызвать ГИБДД и наказать, придется возмещать и материальный и возможно моральный. А еще мог бы сказать, что маневры маршрутчика наблюдал представитель ГИБДД в лице вышеупомянутого (-ых) манекена!)
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- Муся11 минут назадТ.е. у того кто кинул кирпич, этот самый кирпич уже был наготове и он заранее знал что на него чуть на наедет маршрутка?