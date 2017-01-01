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Новости

сегодня, 19:26

Ивановцы получат денежные поощрения за успехи в реализации молодежной политики


В областном центре стартовал прием заявок на участие в конкурсе на получение денежного поощрения за успехи в реализации молодежной политики.

В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иванова, выдвинутые для участия в конкурсе добровольными, самоуправляемыми, некоммерческими формированиями, созданными по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, действующих не менее одного календарного года и ведущих свою работу на территории областного центра в сфере молодёжной политики.

По результатам конкурсных процедур победитель получит денежное поощрение, которое присуждается по нескольким номинациям:

- За разработку программ в сфере организации досуга молодежи на территории города Иваново;

- За успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики;

- За реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту жительства.

Победителям конкурса вручат сертификаты на получение денежного поощрения: за 1-е место – в размере 25 тысяч рублей, за 2-е место – в размере 20 тысяч рублей, за 3-е место – в размере 15 тысяч рублей.

Главными критериями при определении победителя будут являться значительные достижения в области реализации молодёжной политики, передовые и инновационные формы и методы работы с молодёжью.

Заявки принимаются в городском комитете молодежной политики, физической культуры и спорта до 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1, каб. 236. Е-mail: molod-ivgoradm@yandex.ru, факс: 8 (4932) 59-46-20.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: молодежная политика конкурс
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