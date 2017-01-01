ПОСЛУШАЙТЕ! Автомобилистку, перевернувшуюся на «УАЗе» и повредившую позвоночник, заподозрили в имитации ДТП

Между тем, как существует видеозапись этой жуткой аварии - ВИДЕО





В нашу редакцию обратилась молодая мама двоих деток. В феврале ее «УАЗ» перевернулся на 123-м километре дороги Ростов-Иваново-Нижний. Благо, в машине пострадавшая была одна.

Она утверждает, что автомобиль задел колесом яму, а затем улетел в кювет. Как результат - машину перевернуло. Жутковатая запись этой аварии есть в распоряжении нашей редакции. У автомобилистки - повреждение двух шейных позвонков. Эта травма для молодой мамы обернулась инвалидностью. Сейчас она пытается получить компенсацию от подрядной организации, которая отвечает за этот участок дороги. Но вот неожиданность - суд по ходатайству ответчика назначил экспертизу ДТП у владимирских специалистов. А они определили, что было значительное превышение скорости. Хотя, по словам пострадавшей, недалеко ж/д-переезд, так разогнаться она не могла физически. А еще в заключении есть запись, что машину в кювет могли затащить задним ходом. И что вовсе имеются признаки имитации аварии.

Натуралистичная такая имитация получается - с переломами, спецэффектами и каскадером, которая воспитывает двоих детей…

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

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