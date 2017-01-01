На спорт и физкультуру в регионе направят почти 200 млн рублей

Из них 30 млн пойдут на поддержку футбольного клуба «Текстильщик»





Плановые мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 2018 году и их финансовое обеспечение стали предметом обсуждения участников профильной комиссии Ивановской областной думы. Заседание 30 ноября провел председатель консультативного органа Александр Шаботинский.

Как пояснил участникам дискуссии руководитель регионального департамента молодежной политики и спорта Антон Лопатин, на развитие физкультуры и спорта Ивановской области в следующим году предполагается направить порядка 198 млн рублей. Сумма на 19 млн рублей превышает показатели текущего бюджета. По словам чиновника, в основном это связано с выполнением «майских указов» Президента РФ по повышению заработной платы работников в данной сфере.

На содержание спортивных учреждений планируется направить 95 млн рублей, сумма включает в себя расходы на выплату зарплат, коммунальные платежи, проведение ведомственных мероприятий. На поддержку деятельности специализированной детско-юношеской спортивной школы по баскетболу заложено 3 млн рублей. На мероприятия по внедрению комплекса ГТО предполагается направить 1,65 млн рублей. Спортивным федерациям предусматривается сумма на уровне текущего года – более 11 млн рублей, она будет распределяться в соответствие с рейтингом. Футбольный клуб «Текстильщик» сможет рассчитывать на 30 млн рублей. «Руководство области настроено на сохранение этого бренда, который является узнаваемым за пределами региона и представляет Ивановскую область на крупных соревнованиях», – прокомментировал Антон Лопатин.

Почти 4,5 млн рублей на поддержку спортивных учреждений муниципалитеты получат в рамках исполнения законодательства о наказах избирателей депутатов областной думы. Отмечалось, что в проект бюджета будущего года включены 82 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного центра в Родниках.

Участники заседания высказали свои предложения о выделении дополнительных средств на содержание баскетбольного клуба, расширение помещений на стадионе «Спартак» города Иваново, поддержку школ олимпийского резерва. Речь также шла о строительстве спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях и проблемах местных бюджетов по ее дальнейшему содержанию.

Добавим, что члены комиссии избрали двух заместителей председателя. Ими стали депутаты Артем Рязанкин и Михаил Кизеев. Последний будет отвечать за направление развития физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.



По материалам пресс-службы Ивановской областной думы



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