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Требуется зубодолбёжник: Топ-5 необычных вакансий в Ивановской области
Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии, размещенные в Ивановском регионе, и выбрали предложения о работе с красивыми, а иногда непонятными называниями, за которыми скрывается обычный и знакомый всем смысл. В топ вошли также вакансии, которые, действительно, нечасто встретишь на рынке труда.
Супервайзер по мерчендайзингу. Если по-русски, то работодатель ищет старшего товароведа. Ему предстоит руководить командой мерчендайзеров, составлять маршрутные листы, контролировать выкладку товаров, соблюдение матрицы в торговых точках, вести переговоры с руководством магазинов.
Для тех, кто готов ради работы переехать в другие города, есть вакансия полицейский кавалерист в первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве. На эту должность рассмотрят соискателя, который уже отслужил в Вооруженных силах РФ и готов охранять общественную безопасность на массовых и спортивных мероприятиях, в лесопарковых зонах города Москвы. А также пресекать преступления, нести патрульно-постовую службу и работать с лошадьми.
Вакансия зубодолбежник не имеет никакого отношения к стоматологии. Работодатель ищет специалиста, который умеет работать на зубодолбёжном, зуборезном, зубошлифовальном станках и имеет разряд не ниже 4-го. График обещают напряженный, 6 дней в неделю, но и зарплату – до 70 тысяч рублей.
Для ивановцев, готовых к переезду, есть нетривиальная вакансия – карщик или попросту машинист автопогрузчика. Работа вахтовым методом в Москве при зарплате до 88 тысяч рублей. Работать предстоит на складе, управляя немецким современным автопогрузчиком.
В Плес ищут банщика-парильщика со знанием анатомии и физиологии кожи. Специалисту предстоит работать с помощью банного веника и простыни.
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и мне кажется сюжет фильма "Малавита" с ДеНиро притырили от туда.
Кто не смотрел - советую, ДеНиро с Джонсом милая пара!
Почему заняты? - потому что полицаи с наркоманов бабло имеют, все при деле и доходе.
Чему уж тут удивляться?
Подумаешь, зубодолбежник...
В тех же машиностроительных специальностях есть даже "гладильщики" (спецы по алмазному выглаживанию. Это метод упрочнения поверхности металлических деталей). Даже на СТО автомобилей есть те же гладильщики вмятин.
Есть и более экзотические профессии - маркшейдеры, например. Красиво же звучит. :-)
Правда не в наших краях встречаются и готовятся.
Почему Ярославь в Ивановской обл не понятно, или это Ивановская обл уже принадлежит Ярославлю.
Обнаглели ироды
Аккомпаниатор от 13 263 руб.
Редкая ?
Зарплата редкая! - У нас же обьявили, что средняя по Роиси 30тр, но чот ни как не найду