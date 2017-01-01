Требуется зубодолбёжник: Топ-5 необычных вакансий в Ивановской области





Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии, размещенные в Ивановском регионе, и выбрали предложения о работе с красивыми, а иногда непонятными называниями, за которыми скрывается обычный и знакомый всем смысл. В топ вошли также вакансии, которые, действительно, нечасто встретишь на рынке труда.

Супервайзер по мерчендайзингу. Если по-русски, то работодатель ищет старшего товароведа. Ему предстоит руководить командой мерчендайзеров, составлять маршрутные листы, контролировать выкладку товаров, соблюдение матрицы в торговых точках, вести переговоры с руководством магазинов.

Для тех, кто готов ради работы переехать в другие города, есть вакансия полицейский кавалерист в первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве. На эту должность рассмотрят соискателя, который уже отслужил в Вооруженных силах РФ и готов охранять общественную безопасность на массовых и спортивных мероприятиях, в лесопарковых зонах города Москвы. А также пресекать преступления, нести патрульно-постовую службу и работать с лошадьми.

Вакансия зубодолбежник не имеет никакого отношения к стоматологии. Работодатель ищет специалиста, который умеет работать на зубодолбёжном, зуборезном, зубошлифовальном станках и имеет разряд не ниже 4-го. График обещают напряженный, 6 дней в неделю, но и зарплату – до 70 тысяч рублей.

Для ивановцев, готовых к переезду, есть нетривиальная вакансия – карщик или попросту машинист автопогрузчика. Работа вахтовым методом в Москве при зарплате до 88 тысяч рублей. Работать предстоит на складе, управляя немецким современным автопогрузчиком.

В Плес ищут банщика-парильщика со знанием анатомии и физиологии кожи. Специалисту предстоит работать с помощью банного веника и простыни.

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