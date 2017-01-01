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Новости

сегодня, 17:40

Требуется зубодолбёжник: Топ-5 необычных вакансий в Ивановской области


Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии, размещенные в Ивановском регионе, и выбрали предложения о работе с красивыми, а иногда непонятными называниями, за которыми скрывается обычный и знакомый всем смысл. В топ вошли также вакансии, которые, действительно, нечасто встретишь на рынке труда.

Супервайзер по мерчендайзингу. Если по-русски, то работодатель ищет старшего товароведа. Ему предстоит руководить командой мерчендайзеров, составлять маршрутные листы, контролировать выкладку товаров, соблюдение матрицы в торговых точках, вести переговоры с руководством магазинов.

Для тех, кто готов ради работы переехать в другие города, есть вакансия полицейский кавалерист в первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве. На эту должность рассмотрят соискателя, который уже отслужил в Вооруженных силах РФ и готов охранять общественную безопасность на массовых и спортивных мероприятиях, в лесопарковых зонах города Москвы. А также пресекать преступления, нести патрульно-постовую службу и работать с лошадьми.

Вакансия зубодолбежник не имеет никакого отношения к стоматологии. Работодатель ищет специалиста, который умеет работать на зубодолбёжном, зуборезном, зубошлифовальном станках и имеет разряд не ниже 4-го. График обещают напряженный, 6 дней в неделю, но и зарплату – до 70 тысяч рублей.

Для ивановцев, готовых к переезду, есть нетривиальная вакансия – карщик или попросту машинист автопогрузчика. Работа вахтовым методом в Москве при зарплате до 88 тысяч рублей. Работать предстоит на складе, управляя немецким современным автопогрузчиком.

В Плес ищут банщика-парильщика со знанием анатомии и физиологии кожи. Специалисту предстоит работать с помощью банного веника и простыни.



ключевые слова: вакансии профессия работа
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 38 минут назад
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							Парильщик? Как в фильме "Ты мне ,я тебе!" 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 30 минут назад
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							А кстати Лёня там отлично сыграл роль, и с трубой разобрался,
    
и мне кажется сюжет фильма "Малавита" с ДеНиро притырили от туда.
    
Кто не смотрел - советую, ДеНиро с Джонсом милая пара!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 33 минуты назад
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							А "закладчик доз" - не требуется? Наверное нет, все вакансии заняты.
    
Почему заняты? - потому что полицаи с наркоманов бабло имеют, все при деле и доходе.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 26 минут назад
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							Тот, кто составлял рейтинг необычных профессий наверное не совсем профи.
    
Чему уж тут удивляться?
    
Подумаешь, зубодолбежник...
    
В тех же машиностроительных специальностях есть даже  "гладильщики" (спецы по алмазному выглаживанию. Это метод упрочнения поверхности металлических деталей). Даже на СТО автомобилей есть те же гладильщики вмятин.
    
Есть и более экзотические профессии - маркшейдеры, например. Красиво же звучит. :-)
    
Правда не в наших краях встречаются и готовятся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							угу, Осмотрщик-ремонтник вагонов от 18 150 руб.(Эксплуатационное вагонное депо Ярославль-Главный (Ивановская область) )
    
Почему Ярославь в Ивановской обл не понятно, или это Ивановская обл уже принадлежит Ярославлю.
    
Обнаглели ироды								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Или вот еще:
    
Аккомпаниатор от 13 263 руб.
    
Редкая ?
    
Зарплата редкая! - У нас же обьявили, что средняя по Роиси 30тр, но чот ни как не найду								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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