Водитель автобуса, пролетевший по встречке на красный в Иванове, оштрафован на 10 тысяч рублей

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Вчера на нашем сайте IvanovoNews была опубликована запись видеорегистратора одного из ивановских автомобилистов. На ней зафиксировано, как водитель пассажирского автобуса «Богдан» в нарушении ПДД на проспекте Текстильщиков выезжает для объезда транспортного потока на полосу, предназначенную для встречного движения, и проносится на красный сигнал светофора.

Просмотрев видеоматериал, сотрудники ГИБДД установили госномер автобуса, а затем и личность водителя, управлявшего в этот день маршрутным автобусом. Им оказался 42 летний мужчина.

Вскоре сотрудники дорожной полиции привлекли его к административной ответственности по ст. 12.12 ч.3 и 12. 15 ч. 4 КоАП РФ. Водителю придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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