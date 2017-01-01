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Новости

20 минут назад

Изменен региональный закон о капремонте


Сегодня, 30 ноября, депутаты регионального парламента на очередном пленарном заседании приняли изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области». Документ внесен в думу председателем комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александром Фоминым.

Законодатель рассказал, что на личных приемах к нему обратились несколько граждан, проживающих в домах, где имеются две квартиры. «У нас в регионе подобные строения числятся как многоквартирные и, соответственно, являются участниками программы капитального ремонта МКД. Мы внимательно изучили законодательную базу и решили выйти с предложением исключить их из состава многоквартирных», – пояснил парламентарий.

Александр Фомин отметил, что жители таких домов, как правило, самостоятельно ремонтируют свои жилища, не дожидаясь, когда подойдет очередь по программе. Вместе с тем они вынуждены платить в Фонд капитального ремонта. «Думаю, что этот закон будет востребован и решит реальные потребности части наших граждан. Мы освобождаем людей от платежей и взносов, давая им право принимать действия по своим домам, не согласовывая со множеством инстанций», – подчеркнул Александр Фомин.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.



ключевые слова: капремонт закон Ивоблдума
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