Шуйские власти «зачищают» исторический центр города

ФОТО





9 штендеров коммерческих предприятий демонтировали шуйские власти после 3-х рейдов. Первый обход месяц назад выявил более 50 штендеров, размещать которые в историческом центре Шуи запрещено. На разосланные уведомления многие предприниматели отреагировали, и на улицах остались 24 рекламные конструкции.

На днях предпринимателей повторно известили о нарушении, и демонтировать принудительно комитету архитектуры пришлось только 9 штендеров.

поделиться ссылкой:

