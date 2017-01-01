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Новости

40 минут назад

Шуйские власти «зачищают» исторический центр города

ФОТО


9 штендеров коммерческих предприятий демонтировали шуйские власти после 3-х рейдов. Первый обход месяц назад выявил более 50 штендеров, размещать которые в историческом центре Шуи запрещено. На разосланные уведомления многие предприниматели отреагировали, и на улицах остались 24 рекламные конструкции.

На днях предпринимателей повторно известили о нарушении, и демонтировать принудительно комитету архитектуры пришлось только 9 штендеров.



ключевые слова: штендер
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