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40 минут назад
Шуйские власти «зачищают» исторический центр города
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9 штендеров коммерческих предприятий демонтировали шуйские власти после 3-х рейдов. Первый обход месяц назад выявил более 50 штендеров, размещать которые в историческом центре Шуи запрещено. На разосланные уведомления многие предприниматели отреагировали, и на улицах остались 24 рекламные конструкции.
На днях предпринимателей повторно известили о нарушении, и демонтировать принудительно комитету архитектуры пришлось только 9 штендеров.
ключевые слова: штендер
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