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В Иванове выбраны лучшие педагоги года
Лучших педагогов сегодня выбрали в Иванове. Торжественная церемония награждения состоялась в 21-м лицее.
Лучшей среди педагогов дополнительного образования была признана Алена Ануфриева - воспитатель и музыкальный руководитель детского сада №15.
Лучшим педагогом дополнительного образования назвали Сергея Белякова - преподавателя Центра детского творчества №4, сотрудника ивановского музея камня, а также Марину Коровину - педагога ивановского городского дворца детского и юношеского творчества.
А лучшим педагогом общего образования признали заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №56 Ивана Попова.
Цветы, дипломы, статуэтки и премии учителям вручили первые лица города. Учителя признались, что награды стали большой неожиданностью - в конкурсе принимали участие ради удовольствия, награды важны, но еще важнее детское признание.
«Моя задача сделать так, чтобы дети осознали: жизнь у человека - самое дороге, что у него есть, неповторимое, уникальное. И мы с детьми ежедневно наполняем свою жизнь смыслом, постоянно ставя перед собой все новые цели, стремясь к совершенствованию, гармонии и красоте», - отметила Марина Коровина.
Каждый педагог пришел со своей группой поддержки. Церемония получилась не просто торжественной, но еще и зажигательной.
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Комментарии (3)
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- AlexeiYurist26 минут назадЛюбовницы чего-то не видать) Видно к конкурсу готовится)
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- Помидорина12 минут назадБелякова????? Этого матерщинника???? Его вообще гнать надо от работы с детьми! Он же открыто призывает разрушать православные храмы, памятник Якову Гарелину называет "Яшкой с планшетом", а памятник Героям фрпнта и тыла - "Молчи, женещина!" Готова представить в Департамент образования сканы его публичных высказываний в срцсетях!
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- AlexeiYurist5 минут назадВидимо платочек шьёт)
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