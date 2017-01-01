Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 16:09

В Иванове выбраны лучшие педагоги года

ФОТО


Лучших педагогов сегодня выбрали в Иванове. Торжественная церемония награждения состоялась в 21-м лицее.

Лучшей среди педагогов дополнительного образования была признана Алена Ануфриева - воспитатель и музыкальный руководитель детского сада №15.

Лучшим педагогом дополнительного образования назвали Сергея Белякова - преподавателя Центра детского творчества №4, сотрудника ивановского музея камня, а также Марину Коровину - педагога ивановского городского дворца детского и юношеского творчества.

А лучшим педагогом общего образования признали заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №56 Ивана Попова.

Цветы, дипломы, статуэтки и премии учителям вручили первые лица города. Учителя признались, что награды стали большой неожиданностью - в конкурсе принимали участие ради удовольствия, награды важны, но еще важнее детское признание.

«Моя задача сделать так, чтобы дети осознали: жизнь у человека - самое дороге, что у него есть, неповторимое, уникальное. И мы с детьми ежедневно наполняем свою жизнь смыслом, постоянно ставя перед собой все новые цели, стремясь к совершенствованию, гармонии и красоте», - отметила Марина Коровина.

Каждый педагог пришел со своей группой поддержки. Церемония получилась не просто торжественной, но еще и зажигательной.



ключевые слова: педагоги конкурс
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1263
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Любовницы чего-то не видать) Видно к конкурсу готовится)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Белякова????? Этого матерщинника???? Его вообще гнать надо от работы с детьми! Он же открыто призывает разрушать православные храмы, памятник Якову Гарелину называет "Яшкой с планшетом", а памятник Героям фрпнта и тыла - "Молчи, женещина!" Готова представить в Департамент образования сканы его публичных высказываний в срцсетях!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо платочек шьёт)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Фильм кинешемского режиссера стал лауреатом французского кинофестиваля
				
сегодня, 14:27

				

				Фильм кинешемского режиссера стал лауреатом французского кинофестиваля 
								

					
	 Картина завоевала сразу два приза
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							385						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области полиция ликвидировала подпольный игровой клуб
				
сегодня, 12:27

				

				В Ивановской области полиция ликвидировала подпольный игровой клуб 
									
								

					
	 Изъято 7 единиц игрового оборудования - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1312						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановской области дополнительно выделят 10 машин скорой помощи
				
сегодня, 10:18

				

				Ивановской области дополнительно выделят 10 машин скорой помощи 
								

					Об этом сообщил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1344						
    •