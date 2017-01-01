В Иванове выбраны лучшие педагоги года

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Лучших педагогов сегодня выбрали в Иванове. Торжественная церемония награждения состоялась в 21-м лицее.

Лучшей среди педагогов дополнительного образования была признана Алена Ануфриева - воспитатель и музыкальный руководитель детского сада №15.

Лучшим педагогом дополнительного образования назвали Сергея Белякова - преподавателя Центра детского творчества №4, сотрудника ивановского музея камня, а также Марину Коровину - педагога ивановского городского дворца детского и юношеского творчества.

А лучшим педагогом общего образования признали заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №56 Ивана Попова.

Цветы, дипломы, статуэтки и премии учителям вручили первые лица города. Учителя признались, что награды стали большой неожиданностью - в конкурсе принимали участие ради удовольствия, награды важны, но еще важнее детское признание.

«Моя задача сделать так, чтобы дети осознали: жизнь у человека - самое дороге, что у него есть, неповторимое, уникальное. И мы с детьми ежедневно наполняем свою жизнь смыслом, постоянно ставя перед собой все новые цели, стремясь к совершенствованию, гармонии и красоте», - отметила Марина Коровина.

Каждый педагог пришел со своей группой поддержки. Церемония получилась не просто торжественной, но еще и зажигательной.

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