ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: почему банкоматы перестали выдавать наличные, инвалиды на зоне и как правильно есть устриц

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Почему тейковские банкоматы не выдают наличные. Призываем к ответу Сбербанк России.

- Красиво жить не запретишь. Но стоит ли игра свеч, если на кону годы вольной жизни?

- Присваивают ли инвалидность осужденным? И создают ли в местах лишения свободы особые условия для инвалидов?

- Как приготовить устрицы? А самое главное – как их есть? Узнаем из нашей кулинарной рубрики.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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