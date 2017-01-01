Ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка будут получать более 4 тысяч семей региона

В 2018 году ее размер составит 10 143 рубля





Правительством утвержден перечень субъектов Российской Федерации, которым в 2018 году за счет ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей. В данный перечень включены 60 субъектов РФ, в том числе Ивановская область.

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, получателями ежемесячной выплаты в регионе являются более 4 тысяч семей.

В 2018 году на предоставление выплаты запланировано 497,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 229 млн рублей, из областного бюджета – 268,5 млн рублей.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер в текущем году составляет 9506 рублей, в 2018 году увеличится до 10 143 рублей.

Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, утвержденный Росстатом (в настоящее время – 23 678,8 рублей).

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